Regering drukt oprichting TV-holding toch door

Willemstad – De regering drukt de oprichting van een nieuwe overheids-nv, om Telecuracao onder te brengen, toch door.

Toezichthouder SBTNO heeft ernstige bezwaren, omdat er geen financieel onderzoek is uitgevoerd. Het is daarom volgens de toezichthouder niet duidelijk hoe verlieslijdend de nieuwe overheids-nv is en welke financiële risico’s de overheid loopt. Maar Zita-Jesus-Leito wil er niets over horen.

Er is volgens de minister haast bij en het land is indirect toch al aandeelhouder van het oude overheidsbedrijf UTS

