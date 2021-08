Regering en crisisteam evalueren genomen maatregelen om uitbraak coronabesmettingen af te remmen

WILLEMSTAD – De regering en het crisisteam evalueren de genomen maatregelen om de uitbraak van coronabesmettingen af te remmen. Ook zal een beslissing worden genomen over het al dan niet verlengen van de noodwet, officieel Landsverordening uitzonderingstoestand, schrijft het Antilliaans Dagblad.

Op vrijdag 13 augustus werden extra maatregelen ingevoerd, zoals een avondklok tussen 24.00 uur en 4.30 uur en een restrictie van maximaal honderd bezoekers of minder op basis van de beschikbare ruimte. Harde muziek en dansen is overal verboden. De maatregelen zouden in ieder geval drie weken gelden, dus tot volgende week vrijdag, 3 september. Er wordt nu onder andere besproken of het nodig is om de noodwet nog eens te verlengen.

