Regering gaat verder met aangepaste vorm loonsubsidie NOW en TBZO

WILLEMSTAD – De regering gaat verder met een aangepaste vorm van de loonsubsidie NOW en de Tijdelijke Bijstand Zelfstandige Ondernemers (TBZO). Ook voor juli en augustus kunnen aanvragen worden ingediend. Betaling gebeurt met terugwerkende kracht in september, schrijft het Antilliaans Dagblad.

Zoals begin augustus in een persconferentie werd aangekondigd is nu, op advies van het ministerie van Economische Ontwikkeling (MEO), de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) gestopt. In diezelfde persconferentie werd door Ryan Isenia, adjunct-directeur van Stichting Belasting Accountantsbureau (SBAR), toegelicht hoe een deel van de ondernemers misbruik heeft gemaakt van de mogelijkheden van de loonsubsidie of zich niet aan de regels heeft gehouden.

