Regering mag korten op ambtenarensalarissen zonder overleg en met terugwerkende kracht

Willemstad – De regering mag korten op ambtenarensalarissen vanwege Corona. Ook met terugwerkende kracht. Dat zegt de Raad van Advies.

Volgens de Raad is er sprake van een buitengewone omstandigheid en voorziet de wet er in om dan maatregelen te nemen in het algemeen belang. Ook zonder dat dit in het ambtenarenoverleg wordt besproken.

De Raad van Advies spreekt zich niet uit over de manier waarop de regering ambtenarensalarissen wil korten.

