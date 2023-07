Regering Pisas akkoord met instelling herdenkingsjaar afschaffing slavernij

WILLEMSTAD – De regering Pisas heeft ingestemd met de instelling van een herdenkingsjaar afschaffing slavernij. Dat loopt van 1 juli 2023 tot en met 2 juli 2024 en heeft als centraal thema bewustwording.

Er zullen gedurende het hele jaar tal van activiteiten plaatsvinden, waarbij onder andere het eerherstel van Tula op 3 oktober 2023 volgens de regering een belangrijk moment zal zijn. Nederland neemt de kosten van het programma, ongeveer 4 miljoen gulden, op zich.

Het herdenkingsjaar is op 1 juli van start gegaan, op de Dag van de Emancipatie, waarop de officiële afschaffing van de slavernij op 1 juli 1863 werd herdacht. In samenwerking met Nederland is er een programma opgesteld door NGO’s en de overheid, met als doel bewustwording te bevorderen.

Het programma omvat onder andere een grootschalige informatie- en publiciteitscampagne. Op 3 oktober 2023 zal het eerherstel van Tula, de leider van de grote slavenopstand van 1795, plaatsvinden, met ondersteuning van de Nederlandse regering.