Regering Pisas positioneert zich in overname Isla

5 Gedeeld

WILLEMSTAD – Er komt opnieuw een commissie die op zoek gaat naar een overnamekandidaat voor de raffinaderij Isla, BOO-centrale en olieterminal Bullenbaai. Met twee leden benoemt door Gilmar Pisas, positioneert zijn regering zich in het overnameproces.

RdK, de eigenaar van de raffinaderij maakte vorige week bekend dat de overeenkomst met Corc bv. van tafel is. Het lokale consortium beschikt niet over voldoende middelen en investeerders. Corc was de vierde preferred bidder na Guangdong Zhenrong Energy, Motiva en Klesch om de raffinaderij over te nemen.

Lees ook:

Lees ook de laatste vacatures