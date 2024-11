Suriname Regeringsleiders versterken samenwerking tussen Curaçao en Suriname Dick Drayer 25-11-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Premier Gilmar Pisas van Curaçao is in Suriname voor een officieel bezoek, waar hij de viering van 49 jaar staatkundige onafhankelijkheid van Suriname bijwoont. Naast de feestelijkheden heeft de premier een druk programma met ontmoetingen en werkbezoeken, gericht op het verdiepen van de samenwerking tussen de twee landen.

Een belangrijke focus van het bezoek is economische samenwerking. Premier Pisas zal in het Presidentieel Paleis een gesprek voeren met president Chandrikapersad Santokhi en minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, Internationale Business en Internationale Samenwerking. De bijeenkomst zal gaan over gedeelde ambities en nieuwe mogelijkheden voor samenwerking.

Landbouw en energie

Een delegatie Curaçaose investeerders reist mee om innovatieve energieoplossingen te presenteren aan Surinaamse partners. Daarnaast is er een werkbezoek gepland aan het binnenland van Suriname, waar mogelijkheden in de landbouw- en toerismesector worden verkend. Curaçao heeft onder andere interesse in de import van Surinaamse landbouwproducten, zoals groenten en fruit, en houtproducten.

Premier Pisas benadrukt dat deze samenwerking meer is dan alleen handel. “Door Surinaamse producten te importeren, versterken we onze toerismesector en dragen we bij aan duurzame groei voor beide landen. Het is een win-winsituatie voor onze bevolkingen,” aldus Pisas.

Toerisme

- tekst gaat verder onder de advertentie -

Naast economische samenwerking wordt ook de historische en culturele band tussen Curaçao en Suriname besproken. Volgens de premier is deze relatie een sterke basis voor toekomstige samenwerking. Minister Ramdin ziet ook grote kansen in het toerisme. “Met Suriname’s natuur en eco-toeristische aantrekkingskracht en Curaçao’s expertise in de hospitalitysector kunnen we samen de regio internationaal op de kaart zetten,” aldus Ramdin.

25