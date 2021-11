Regeringspartij MFK laat eigen minister in de steek

3 Gedeeld

WILLEMSTAD – De regeringspartij MFK is het niet eens met de handelingen van haar eigen minister om een instructie te geven aan de vereffenaars van het Bureau ziektekostenvoorziening.

Dorothy Pietersz-Janga gaf vorige week een instructie om ex-bestuurders, die verdacht worden van malversaties niet lang lastig te vallen en het onderzoek naar hen te staken. Daarmee grijpt de minister van Volksgezondheid in in een lopende juridische zaak. De MFK diende geen motie van wantrouwen in tegen haar eigen minister.

