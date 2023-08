Regionale bank neemt 73 stagiairs aan in verschillende segmenten van het bedrijf

WILLEMSTAD – Een recordaantal van 73 stagiairs is momenteel verspreid over diverse segmenten van CIBC FirstCaribbean, waar ze praktijkervaring opdoen in verschillende carrièredisciplines bij de regionale bank.

De jonge mannen en vrouwen maken deel uit van het zomerstageprogramma van de bank en worden ondergedompeld in de dagelijkse werkzaamheden van de Retail, Platinum en Business Banking, Corporate and Investment Banking, Finance, Human Resources, Wealth, Operations, Property Services en Technology segmenten van de bank.

De stages vinden plaats bij de filialen en kantoren van CIBC FirstCaribbean op Curaçao, Barbados, Bahamas, Cayman Islands, Jamaica en Trinidad en Tobago.

Jewel Clarke, directeur Talent Acquisition en Development van de bank, zegt dat het besluit om het aantal zomerstagiairs bijna te verdubbelen dit jaar te danken is aan het ‘enthousiasme en succes van ons Summer Internship Program binnen ons Technology segment vorig jaar.’

Ze merkt op dat het stageprogramma ‘een programma is dat de hoeksteen vormt van onze Early Career Initiatives.’

Calrke zegt voorts dat de bank verheugd is om het aantal stagiairs te verhogen van 40 naar 73 om tegemoet te komen aan de vraag van studenten naar mogelijkheden om waardevolle ervaring op te doen in het bedrijfsleven.

“Het is een bewijs van het belang van investeren in toekomstig talent en het stageprogramma is een win-win is voor de bank en de studenten, omdat we hen waardevolle ervaringen bieden en tegelijkertijd leren van hen als de volgende generatie talent. Het is een win-win-samenwerking met onze gemeenschappen, bedrijven en stagiairs”, aldus Clarke.

Timba Engelhardt, Country Head van CIBC FirstCaribbean op Curaçao, zegt: “We zijn blij dat we bijdragen aan het geven van de volgende generatie bankiers de mogelijkheid om een frisse kijk te krijgen op onze bankactiviteiten. We vinden het belangrijk om samen te werken en onze getalenteerde jongeren zulke specifieke inzichten te bieden die hun interesse in bankieren in de toekomst zullen prikkelen en hopelijk onze bank als werkgever van keuze zullen kiezen.”