Willemstad – Curaçao gaat een regionale rol spelen in vliegtuigonderhoud. Het in Nederland gevestigde bedrijf Airline Technical Support vestigt zich met haar Caribische afdeling op Hato. Daar kunnen dan alle typen Fokker vliegtuigen, Boeing 737 en Airbus A320 in onderhoud gaan.

Later kunnen ook grotere typen toestellen, zoals de Boeing 777 en 787 en de Airbus A330 onderhouden worden. De benodigde certificering is in aanvraag bij de burgerluchtvaartautoriteit.