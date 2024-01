Registratie voor deelname aan Ride, Walk & Swim for the Roses is geopend

WILLEMSTAD – Deze week is de online registratie gestart voor deelname aan de diverse elementen van de jaarlijkse Ride, Walk, Swim & Surf for the Roses op zondag 28 januari. Ook dit jaar organiseert stichting Ride for the Roses dit grote evenement om zoveel fondsen mogelijk te genereren voor de strijd tegen kanker en gedegen opvang en begeleiding van patiënten en hun naasten.

Op zondag 28 januari vertrekken de lopers om zeven uur ’s ochtends van het Brionplein in twee groepen: die van vijf kilometer over de Koningin Emmabrug en die van 7,8 kilometer over de Koningin Julianabrug, allebei eindigend bij Mambo Beach/BLVD.

Om acht uur vertrekken vanaf Mambo/BLVD de diverse groepen fietsers voor de veertig en de zestig kilometerroutes en de easy ride die ook weer daar eindigen. Om twaalf uur ’s middags starten vanaf Zanzibar/Jan Thiel de zwemmers, eerst de wedstrijdzwemmers en dan de recreanten, met finish bij Wet & Wild Beach.

Omstreeks dezelfde tijd gaan vanaf Klein Curaçao de kite- en windsurfers en wingfoilers richting Wet & Wild Beach. Iets daarvóór, om half twaalf start de Kids Swim vanaf Lions Dive naar Wet & Wild.

Betaling

Alle ingeschreven deelnemers hebben na betaling van hun inschrijfgeld recht op een Ride T-shirt en ontvangen na aankomst een drankje, een stuk fruit alsook een roos als aandenken.

Groepsinschrijvingen van bedrijven, gezinnen, groepen vrienden van tien of meer mensen is ook mogelijk, maar daarvoor moeten wel de juiste gegevens van allemaal ingevuld worden. Die inschrijvingen sluiten op woensdag 24 januari.