Registratie voor schoolvervoer nieuw schooljaar start maandag 17 juli

WILLEMSTAD – Vanaf maandag 17 juli start de registratie voor schoolvervoer voor het schooljaar 2023-2024. Ouders of voogden kunnen hun kind(eren) die gebruik moeten maken van het schoolvervoer inschrijven bij het Vergunningenloket naast de Subway Saliña.

Personen die gemachtigd zijn om het kind voor schoolvervoer te registreren zijn de ouder, voogd of een stichting. Voor een aanvraag moeten ouders of voogden de noodzakelijke documenten presenteren, waaronder een ingevulde en door de school gestempelde inschrijvingskaart, de identiteitskaart van het kind of zijn SVB-kaart, bewijs van inkomen van de moeder en vader of voogd, en ofwel een familieboek, huwelijksboekje of ‘uittreksel’ van Kranshi.

Het is niet mogelijk om een aanvraag te doen via e-mail of WhatsApp. Alleen aanvragen waarbij de documenten correct en volledig zijn, worden verwerkt. Het is belangrijk dat de ouder of voogd zijn e-mailadres en telefoonnummer verstrekt zodat er gecommuniceerd kan worden wanneer de beslissing klaar is.