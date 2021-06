Reis naar Aruba, Bonaire of Curaçao tot honderden euro’s goedkoper door twijfelende reizigers

Wie in juli vakantie wil vieren op Aruba, Curaçao of Bonaire kan op koopjesjacht. Dat schrijft het Algemeen Dagblad in Nederland. De prijzen van last minute reizen bij reisorganisaties zijn in anderhalve maand tijd met een paar tientjes tot honderden euro’s gedaald.

Reden voor de prijsdalingen is dat mensen twijfelen om op vakantie te gaan, terwijl reisorganisaties dachten dat er een run zou ontstaan na de lockdown.

De mogelijkheden om gratis te testen, de komst van het EU-certificaat en de coronacheckapp zou het reizen een flinke boost kunnen geven. Dan zullen ook de prijzen weer omhoog gaan.

