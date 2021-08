Reisbubbel met Aruba en Sint Maarten nu ook opgeheven

2 Gedeeld

WILLEMSTAD – Gisteren werd er bekendgemaakt dat het de zogenoemde ‘reisbubbel’ met Aruba en Sint Maarten vanaf aanstaande maandag tijdelijk wordt opgeven. Dat betekent dat alle reizigers uit die landen een negatieve uitslag van een recente PCR-test moeten overhandigen bij aankomst op Curaçao.

Epidemioloog Izzy Gerstenbluth stelde donderdag dat de besmettingsgraad op de andere twee eilanden de laatste dagen bijna twee keer zo groot is als op Curaçao. De reisbubbel was oorspronkelijk bedoeld voor alle eilanden in het Caribisch deel van het Nederlandse Koninkrijk. De kleine eilanden Saba en Sint Eustatius stapten echter een tijd geleden uit de bubbel. Bonaire kondigde eerder deze week aan uit de bubbel te stappen en kwalificeerde Curaçao, Aruba en Sint Maarten als hoogrisicolanden.

