Reiswereld: 11 mei mogen Nederlanders weer op vakantie

De reiswereld houdt rekening met een opheffing van de huidige reisbeperkingen in Nederland. 11 mei is de verwachting dat minister de Jonge tijdens de persconferentie aankondigt dat Nederland weer gaat overstappen naar een kleurensysteem voor vakantiebestemmingen.

Het kabinet in Den Haag zou eigenlijk al op 3 mei duidelijkheid verschaffen, maar de geplande persconferentie over de tweede ronde versoepelingen werd uitgesteld vanwege de hoge ziekenhuisbezetting in Nederland.

De minister zei toen wel om het boeken even uit te stellen tot na 11 mei, omdat hij dan pas echt uitsluitsel kan geven. De maatregelen die dan worden aangekondigd, gaan in op 15 mei.

Curaçao zal naar verwachting een gunstige kleurcode krijgen, waardoor touroperators zoals TUI, weer pakketreizen kunnen aanbieden naar de eilanden.