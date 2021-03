Reizen van Curaçao naar Bonaire en terug, wat zijn de regels en beperkingen?

KRALENDIJK – Wil je voor je werk een bezoek brengen aan je klanten op Bonaire of wil je familie of vrienden bezoeken? Of wil je er gewoon even tussenuit? In dit artikel lees je wat de regels en/of beperkingen van reizen van Curaçao naar Bonaire en terug zijn op dit moment. De regels worden regelmatig gewijzigd, laat je vooraf goed informeren.

Van Curaçao naar Bonaire

Wanneer je van Curaçao naar Bonaire reist gelden er regels. Iedereen van 13 jaar en ouder moet een negatief PCR-testresultaat (niet ouder dan 72 uur) of een negatief NAAT-testresultaat (niet ouder dan 24 uur) overleggen. Een antigeentest is niet nodig. Zowel bij vertrek op Curaçao als bij aankomst op Bonaire wordt hierop gecontroleerd.

Daarnaast moet je uiterlijk 72 uur, maar niet later dan 48 uur, voor vertrek naar Bonaire een Gezondsheidsverklaring van de afdeling Publieke Gezondheid op Bonaire invullen. Deze verklaring kun je downloaden via www.bonairepublichealth.org. Voor meer informatie en de meest actuele reisregels voor reizen naar Bonaire, kijk op de website van de overheid van Bonaire: www.bonairecrisis.com.

Van Bonaire naar Curaçao

Bonaire is voor Curaçao op dit moment een laag risicoland. Reizigers van Bonaire naar Curaçao hoeven geen antigeentest (sneltest), NAAT-test of een PCR-test te doen. Buitenlandse reizigers moeten wel de Passenger Locator Card (PLC) invullen. Dit kan online via www.dicardcuracao.com. Voor meer informatie en de meest actuele reisregels voor reizen naar Curaçao, kijk op de website van de overheid van Curaçao: www.gobiernu.cw