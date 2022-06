Reiziger Curaçao pas vanaf vier uur voor vertrek welkom op Schiphol

SCHIPHOL – Wie morgen vanaf Amsterdam naar Curaçao vliegt, is pas vanaf vier uur voor vertrek welkom op Schiphol. Eerder word je niet toegelaten. Het gaat om proefmaatregel waarmee de luchthaven te grote drukte wil tegengaan en geldt voor alle passagiers op alle vluchten.

Schiphol verzoekt passagiers ook zo min mogelijk bagage mee te nemen en handbagage bij voorkeur in te checken, zodat de rijen bij incheckbalies en de veiligheidscontroles niet te lang worden.

De luchthaven kampt al weken met een structureel personeelstekort bij onder meer de beveiliging en onder afhandelaars. Daardoor ontstond vaak grote drukte in de terminals. De afgelopen weken riep Schiphol reizigers op wegens de drukte juist zo vroeg mogelijk aanwezig te zijn vanwege de verwachte drukte. Maar nu is het vliegveld erachter gekomen dat passagiers daardoor nog eerder dan vier uur voor vertrek komen, waardoor de rijen nog langer worden.



Morgen zijn er twee vluchten naar Curaçao. De KL735 vertrekt om 12.10 uur. Reizigers zijn pas vanaf tien over acht welkom in de vertrekhal. De andere vlucht is de OR379 van Tuifly. Dit toestel vertrekt om 11.15 uur. Passagiers zijn welkom vanaf kwart over zeven.

Passenger-assistants

Zogeheten passenger-assistants en kantoorpersoneel van Schiphol gaan de tickets van reizigers controleren om te bepalen of ze de vertrekhal in mogen. Als dit niet het geval is, moeten ze naar Schiphol Plaza, het winkelgebied met horeca dat meer ruimte zou bieden. Beveiligers, waaraan op Schiphol het grootste gebrek is, worden niet voor deze taak ingezet.

“Maar allereerst is dit een oproep. We hopen dat passagiers hierdoor echt niet eerder dan vier uur voor hun vlucht naar Schiphol komen”, legt een woordvoerder uit. “Tegelijkertijd zijn we ons er terdege van bewust dat het gedrag van reizigers moeilijk te voorspellen is.” Schiphol kan nog niet aangeven wanneer de regel vervalt.

De luchthaven verzoekt passagiers na overleg met luchtvaartmaatschappijen verder maximaal één stuk handbagage mee te nemen of hun handbagage bij de ruimbagage te stoppen. Reizigers met alleen handbagage kunnen direct door naar security wat de doorstroming van passagiers zou versnellen.

De maatregelen die Schiphol nu aankondigt, zijn onderdeel van een actieplan om nieuwe problemen zo veel mogelijk te voorkomen.