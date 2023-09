Reizigers met een Nederlands paspoort moeten bij een reis naar de Verenigde Staten een visum aanvragen als zij eerder naar Cuba zijn gereisd

WILLEMSTAD – Reizigers met een Nederlands paspoort moeten een visum aanvragen om de Verenigde Staten te bezoeken als zij eerder in Cuba zijn geweest. Dat meldt de Directie Buitenlandse Betrekkingen.

Die kreeg verschillende meldingen van reizigers met een zogenaamde ESTA, het Elektronische Systeem van Amerika, waarmee je toegang krijgt tot het land. Die wordt ingetrokken door de Amerikaanse douane- en grensbescherming indien er een stempel van Cuba in het paspoort staat.

Sinds 12 januari 2021 heeft het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken Cuba aangewezen als staatssponsor van terrorisme en heeft daarom enkele wijzigingen doorgevoerd met betrekking tot de vereisten waaraan landen die deelnemen aan het Visa Waiver Program moeten voldoen wanneer hun inwoners reizen naar Cuba.

Deze wijzigingen gelden niet alleen voor Nederlandse paspoorthouders, maar ook voor andere nationaliteiten binnen de EU. Reizigers die op of na 12 januari 2021 naar Cuba zijn gereisd, komen niet langer in aanmerking voor het gebruik van de ESTA als ze naar de VS willen reizen, maar moeten een visum aanvragen bij het Amerikaanse consulaat.

Reizigers die proberen naar de VS te reizen met de ESTA nadat ze in Cuba zijn geweest, lopen het risico dat het de grensbewaking hun ESTA intrekt en hun reisplannen naar de VS onderbreekt en onmogelijk maakt.