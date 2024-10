Overheid Rekenkamer biedt Staten handreiking om regeringscontrole te verbeteren Dick Drayer 30-10-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De Algemene Rekenkamer Curaçao (ARC) heeft de Staten van Curaçao een duidelijke handreiking gedaan om hun controle op de regering te versterken. In een nieuw rapport legt de Rekenkamer uit hoe de Staten beter en gerichter verzoeken kunnen indienen voor onderzoek naar het functioneren van overheidsstichtingen en -bedrijven. De handreiking komt na een technische briefing in juni, waarin de Rekenkamer aangaf tegen enkele beperkingen aan te lopen bij het uitvoeren van onderzoeken.

In het rapport legt de Rekenkamer uit dat er duidelijke regels zijn voor het controleren van entiteiten die publieke taken uitvoeren, maar die wel vallen onder het privaatrecht, zoals overheidsbedrijven en stichtingen. De ARC benadrukt dat het voor de Staten belangrijk is om moties – officiële verzoeken om onderzoek te doen – duidelijk te formuleren. Dit helpt de Rekenkamer om binnen de wet haar werk goed uit te voeren. Als moties te breed of vaag zijn, kan de ARC vaak niet het volledige onderzoek doen dat de Staten vragen.

Daarnaast raadt de Rekenkamer aan dat de Staten in hun verzoeken vooral moeten kijken naar het beleid van ministers ten aanzien van deze organisaties. Dit omdat ministers namens het Land Curaçao optreden als aandeelhouder of toezichthouder.

Sterker toezicht nodig

Ook ministers krijgen in het rapport een advies. De Rekenkamer legt uit dat ministers vaak meer kunnen doen om toezicht te houden op overheidsbedrijven en stichtingen. Bijvoorbeeld door duidelijke afspraken te maken over (afdwingbare) informatieverstrekking en verantwoordelijkheden wanneer er subsidies worden gegeven of contracten worden afgesloten.

De Rekenkamer stelt dat ministers een betere grip kunnen krijgen door gebruik te maken van zogenaamde service level agreements. Dit zijn duidelijke afspraken waarin wordt vastgelegd welke informatie moet worden gedeeld, en hoe vaak dat moet gebeuren. Hiermee kunnen ministers beter hun rol vervullen als toezichthouder, en de Staten ook beter informeren over het reilen en zeilen van de organisaties.

De Rekenkamer maakt ook duidelijk dat er grenzen zijn aan wat zij zelf kan doen. De ARC kan bijvoorbeeld geen directe toegang eisen tot documenten van een overheidsbedrijf. Deze documenten moeten altijd via de betrokken minister worden opgevraagd, omdat ministers optreden als de officiële vertegenwoordiger van het Land. Het rapport roept ministers daarom op om zorgvuldig om te gaan met hun verantwoordelijkheid en ervoor te zorgen dat zij de benodigde informatie goed beheren en delen.

