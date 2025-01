Politiek Rekenkamer Curaçao laat miljoenen ongemoeid: gebrek aan daadkracht? Dick Drayer 21-01-2025 - 4 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De Algemene Rekenkamer Curaçao verspilt jaarlijks zo’n anderhalf miljoen gulden door het structureel onderbenutten van haar budget, stelt Stanley Bodok in een uitgebreid artikel op Linkedin. Deze onderbenutting heeft niet alleen financiële consequenties, maar legt volgens Bodok ook een fundamenteel probleem bloot: een gebrek aan daadkracht en effectiviteit binnen de organisatie, die belast is met het controleren van overheidsuitgaven.

Uit cijfers blijkt dat de Rekenkamer jaarlijks zo’n 30 procent minder uitgeeft dan het beschikbare budget van vijf miljoen gulden. In 2022 bleef zelfs 39 procent van de middelen onbenut. Over een periode van drie jaar komt dit neer op een verlies van vijf miljoen gulden.

Ironisch genoeg vloeien deze ongebruikte middelen terug naar de staatskas, waarvan de Rekenkamer zelf eerder de transparantie in twijfel trok. Dit is volgens Bodok een pijnlijk voorbeeld van hoe de Rekenkamer haar eigen bestaansrecht ondermijnt.

Daadkracht

De onderbenutting wordt vooral veroorzaakt door een chronisch tekort aan personeel, een probleem dat al meer dan tien jaar speelt. Een rapport van Transparency International uit 2012 wees destijds op een tekort aan beschikbare professionals, en de situatie is sindsdien nauwelijks verbeterd. Ondanks herhaalde wervingspogingen, zoals blijkt uit recente jaarverslagen van de Rekenkamer, blijft de organisatie er niet in slagen gekwalificeerd personeel aan te trekken. Bodok wijst op een vicieuze cirkel: de aanhoudende personele problemen leiden tot uitstel van cruciale onderzoeken, wat op zijn beurt het vertrouwen en de aantrekkelijkheid van de organisatie ondermijnt.

De Rekenkamer geeft zelf aan “zuinig om te gaan met publieke middelen,” maar deze verklaring wordt door Bodok als misleidend omschreven. Volgens hem betekent dit in de praktijk dat geplande onderzoeken naar rechtmatigheid, doelmatigheid en integriteit structureel niet worden uitgevoerd. Dit raakt niet alleen de missie van de Rekenkamer, maar tast ook de rechtsstaat van Curaçao aan, omdat essentiële controlemechanismen ontbreken.

Bodok benadrukt dat de Rekenkamer door het niet benutten van haar budget ook een bredere maatschappelijke impact misloopt. “Additionele onderzoeken hadden jaar in, jaar uit kunnen bijdragen aan een hogere maatschappelijke effectiviteit,” schrijft hij. De financiële middelen zijn specifiek bedoeld om geplande onderzoeken te financieren, en het niet uitvoeren hiervan betekent dat de Rekenkamer tekortschiet in haar verantwoordelijkheid als Hoog College van Staat.

Nieuwe voorzitter

In deze context heeft Joël S.T. Felida op 30 december 2024 de eed afgelegd als nieuwe voorzitter van de Rekenkamer. Felida, benoemd bij Landsbesluit van 27 december 2024, komt uit de trustsector (Allyant en de EM Group in Willemstad) en de gokwereld, beide sectoren die bekendstaan om hun controversiële reputatie op Curaçao.

Zo zou Felida betrokken zijn bij illegale casino’s, waarover Follow the Money deze week gaat publiceren. Zijn benoeming komt op een cruciaal moment voor Curaçao. In juni beoordeelt de Financial Action Task force (FATF), een internationaal verbond van landen dat strijdt tegen witteboordencriminaliteit, de witwasaanpak van het eiland.

Morgen: onthulling door Follow the Money en Curaçao.nu

Morgen publiceert Follow the Money nu een diepgravend onderzoek over de controversiële benoeming van Joël Felida als voorzitter van de Curaçaose Algemene Rekenkamer. Curacao.nu vult dat verhaal aan met de benoeming van deze controversiële man door de Staten. Uit onthullingen blijkt dat Felida betrokken is geweest bij illegale activiteiten in de goksector. Dit nieuws werpt een schaduw over zijn benoeming en belooft een nieuwe discussie aan te wakkeren over goed bestuur en transparantie op het eiland.