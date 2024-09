Curaçao Rekenkamer kan klimaatacties Curaçao beoordelen Dick Drayer 19-09-2024 - 3 minuten leestijd

Credit: © Casper Douma / Greenpeace

WILLEMSTAD – De Algemene Rekenkamer Curaçao heeft een nieuw hulpmiddel in gebruik genomen om de klimaatacties van de overheid te beoordelen. Met de ClimateScanner, een internationaal initiatief van de Internationale Organisatie van Rekenkamers (INTOSAI), kan de Rekenkamer de inspanningen van de Curaçaose regering op het gebied van klimaatverandering doorlichten.

Deze tool geeft snel inzicht in hoe goed de overheid presteert op drie belangrijke gebieden: governance, beleid en financiering.

In april van dit jaar heeft de Rekenkamer een workshop bijgewoond waarin de methodiek en werking van de ClimateScanner werden toegelicht. Deze online vragenlijst, ontwikkeld door INTOSAI, beoordeelt overheidsmaatregelen aan de hand van een puntensysteem. De scores worden gepubliceerd op een speciale website en geven een overzicht van waar de overheid goed presteert en waar nog verbetering nodig is.

Gebieden van beoordeling

De ClimateScanner richt zich op drie hoofdgebieden: governance, beleid en financiering. Elk van deze gebieden bevat meerdere categorieën die door de Rekenkamer worden beoordeeld.

Bij governance, dat een score van 43 procent behaalde, werd gekeken naar de formele structuren en processen die zijn opgezet om klimaatverandering aan te pakken. Ook de lange termijn strategieën en de coördinatie tussen overheidsinstanties werden onder de loep genomen.

Beleid scoorde iets hoger, met 44 procent. Hier werd de naleving van internationale klimaatafspraken en de effectiviteit van beleidslijnen voor sectoren zoals energie en landbouw beoordeeld.

Op het gebied van financiering scoorde Curaçao slechts zes procent. Dit onderdeel beoordeelt hoeveel overheidsmiddelen worden ingezet voor klimaatinitiatieven en hoe de private sector bijdraagt aan klimaatfinanciering. Ook de capaciteit om internationale financiering aan te trekken werd hierin meegenomen.

Veel ruimte voor verbetering

De lage scores op het gebied van financiering laten zien dat er nog veel werk aan de winkel is. Hoewel de governance en beleidsstructuren enigszins op orde zijn, benadrukt de Rekenkamer dat de regering meer moet investeren in klimaatinitiatieven en de samenwerking met de private sector moet versterken.

“Deze tool is waardevol omdat het een helder beeld geeft van waar de overheid nu staat,” aldus een woordvoerder van de Rekenkamer. “Het is geen diepgaande audit, maar een eerste stap om inzicht te krijgen in waar verdere actie nodig is.”

Met de resultaten van de ClimateScanner kan Curaçao nu gerichter werken aan verbeteringen op het gebied van klimaatbeleid. De Rekenkamer verwacht dat deze beoordeling zal bijdragen aan een transparanter en effectiever klimaatbeleid in de toekomst.

