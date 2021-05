Rekenkamer: maak eerst bestaande wederopbouw projecten op Sint-Maarten af

7 Gedeeld

PHILIPSBURG – De Algemene Rekenkamer vraagt zich af of er voldoende geld is om alle lopende wederopbouwprojecten op Sint-Maarten uit te voeren.

Het zou daarom raadzaam zijn om geen nieuwe projecten in behandeling te nemen, maar prioriteit te geven aan afronding van bestaande projecten. Zoals reparaties aan huizen en scholen. Daarvoor is nog iets meer dan 100 miljoen euro in kas. De totale kosten voor de wederopbouw van Sint-Maarten zijn geraamd op circa 2 miljard euro.