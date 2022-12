Rekenkamer oordeelt hard over cameratoezicht project

WILLEMSTAD – Er mankeert nogal wat aan de uitvoering van het project Cameratoezicht van de Curaçaose overheid. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer. Vooraf was er geen budget geregeld en het daarna beschikbaar gestelde budget werd overschreden terwijl het project nog steeds niet is afgerond.

In de planning waren 580 camera’s opgenomen. Het project zou in vier fasen worden gerealiseerd (zie tabel hieronder). Voor fase 1 en 2 zijn 474 camera’s gekocht en het restant zou in fase 4 worden aangeschaft en geplaatst.

Het project is in fase 2 blijven steken door een gebrek aan financiële middelen. Van de aangeschafte 474 camera’s zijn 212 geïnstalleerd. Er is niet geëvalueerd en het beoogde doel, alle woonwijken op Curaçao hebben camera’s, is niet gehaald, aldus de Rekenkamer.

Politieauto’s

Onderdeel van het project waren de twee verkeerscamera’s op de Helmin Wiels Boulevard en zestien camera’s op politieauto’s. De verkeerscamera’s zijn beide op het netwerk aangesloten maar worden niet gebruikt waarvoor zij bestemd zijn namelijk het verbaliseren en beboeten van de vastgelegde verkeersovertredingen. Ze zijn dus niet operationeel.

De camera’s op de zestien patrouillewagens van de politie waren bedoeld als surveillancemiddel maar zijn daarvoor nauwelijks gebruikt. Het bleek namelijk technisch mogelijk te zijn om het vastleggen van beelden uit te schakelen en enkele agenten zouden dit hebben gedaan.

Eind juni van dit jaar was geen van deze zestien camera’s in gebruik: zes auto’s zijn defect en vijf zijn total loss verklaard. Van de resterende vijf politieauto’s is van drie de camera weggehaald, wordt één auto niet ingezet voor handhaving en werkt de camera van de enige auto die nog wordt ingezet voor handhaving, niet.

Voorbereiding

De minister van Justitie besloot in april 2014 tot de voorbereiding van het project. Die is vroegtijdig gestopt. Er werd in juni 2014 een project met het bedrijf Inspur gestart zonder dat een planning was opgesteld en de financieringsbehoefte voor het hele project duidelijk was, zoals personeel, materieel en verduurzaming.

Het aantal en de soort camera’s waaraan behoefte was en die technisch geschikt zouden zijn voor aansluiting op het netwerk op Curaçao was evenmin uitgebreid onderzocht. Terms of Reference ontbraken.

Ook was nog niet nagegaan aan welke wettelijke voorwaarden voldaan moest zijn voor effectief cameratoezicht. Zo kent Curaçao geen kentekenaansprakelijkheid, waardoor camerabeelden niet gebruikt kunnen worden als de bestuurder niet herkenbaar in beeld is gebracht. Een kenteken alleen volstaat niet.

Bovendien geldt er een minimale norm voor gegevensbescherming voor alle landen in het Koninkrijk, dus ook voor Curaçao. Door het ontbreken van nationale wetgeving, zoals een politieregeling, zijn er nog onvoldoende waarborgen om aan dit minimum te voldoen bij cameratoezicht.

En al zou er kentekenaansprakelijkheid zijn, dan nog zal het uitschrijven van boetes een fikse klus worden omdat het wettelijk niet verplicht is om verhuizing te melden bij de burgerlijke stand. Ook hebben niet alle woningen/appartementen een geldig adres.