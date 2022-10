Relaas van Tula voor het laatst te zien in het Nationaal Archief Den Haag

DEN HAAG – Het Relaas van Tula is voor de laatste keer te zien in het Nationaal Archief in Den Haag. Dat meldt het Nationaal Archief.

In dit relaas is het gesprek opgetekend dat Pater Jacobus Schinck in 1795 heeft met Tula, de leider van wat uiteindelijk de grootste slavenopstand in de geschiedenis van de Nederlands Caribische eilanden zou worden.

Tula legt hierin uit waarom hij in opstand kwam en wat hij wilde bereiken. Dit is het enige stuk waar de stem van Tula zelf is opgetekend. Dat maakt het document een uitzonderlijk document en van groot historisch belang, zowel nationaal als internationaal. Ook omdat stemmen van tot slaafgemaakte mensen maar zelden in archieven terecht komen.

Het papier van het stuk is erg kwetsbaar en om deze reden wordt het originele document op zaterdag 15 en zondag 16 oktober voor het laatst getoond.

Na vertoning dit weekend zal het Relaas onder optimale omstandigheden worden bewaard in het depot van het Nationaal Archief. Dit is om te waarborgen dat dit bijzondere archiefstuk ook voor toekomstige generaties bewaard zal blijven.

Om het stuk te lezen blijft er een facsimile beschikbaar. Het Tula-weekendevenement zal plaatsvinden in het Haagse Nationaal. Archief in het kader van de tentoonstelling Kòrsou-Curaçao die tot 20 november te bezoeken is en gisteren nog bezocht is door koningin Máxima.