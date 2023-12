Religieuze groep ‘Israel United in Christ’ actief op Curaçao

WILLEMSTAD – Een opvallende verschijning in Curaçao gisteren: leden van de religieuze groep ‘Israel United in Christ’ (IUIC) hielden een mars op het eiland. Deze groep, herkenbaar aan hun lila shirts en zwarte broeken, deelden pamfletten uit en trokken de aandacht in het stadscentrum en andere delen van het eiland.

IUIC, een organisatie opgericht in 2003 in New York, gelooft dat zij de nakomelingen zijn van de Bijbelse Israëlieten. De leden, die deel uitmaken van een bredere beweging bekend als de Black Hebrew Israelites, richten zich op het verspreiden van hun geloofsovertuigingen en culturele identiteit. Deze groep, die door sommigen als controversieel wordt beschouwd, heeft zowel nationaal als internationaal volgers en leden.

De mars in Curaçao, die volgde op een soortgelijke actie in Aruba, verliep vreedzaam. De politie en het Vrijwilligers Korps Curaçao (VKC) waren aanwezig om te zorgen dat alles ordelijk verliep. Er zijn geen meldingen van ongeregeldheden.

De politie benadrukte dat in Curaçao de vrijheid van meningsuiting en manifestatie gerespecteerd wordt, maar dat hiervoor wel een vergunning vereist is.

IUIC heeft geen politieke associaties en richt zich in hun lessen en activiteiten op wereldgebeurtenissen en hoe deze zich verhouden tot Bijbelse profetieën. De organisatie viert geen feestdagen met heidense oorsprong, maar houdt zich aan de heilige dagen zoals beschreven in de Bijbel.

Dit bezoek van IUIC aan de Caribische eilanden toont hun groeiende invloed en de uitbreiding van hun activiteiten buiten de Verenigde Staten.