Remko Bicentini: bestuur voetbalbond FFK moet opstappen

WILLEMSTAD – Voormalig bondscoach Remko Bicentini zegt dat het bestuur van de Curaçaose voetbalbond FFK niet in staat is om de voetbalbond adequaat te leiden. Hij pleit voor bestuurlijke veranderingen en een team van competente, betrokken en gedreven bestuurders die het Curaçaose voetballandschap kunnen structureren en professionaliseren.

Zijn uitspraken komen nadat Bicentini voor de tweede keer in drie jaar een kort geding tegen de Voetbalbond van Curaçao wint. De rechter heeft hem maandag in het gelijk gesteld, waardoor de voetbalbond het volledige afgesproken bedrag aan Bicentini moet betalen. Hoe hoog dat bedrag is wil Bicentini niet zeggen.

De voormalige bondscoach van Curaçao betreurt het dat hij tweemaal een kort geding moest aanspannen om de overeengekomen afspraken nagekomen te krijgen. Beide keren werd hij zonder duidelijke reden ontslagen, ondanks duidelijke afspraken en commitments voor meerdere jaren.

Het huidige bestuur van FFK staat al enige tijd onder druk. Er is veel ongenoegen vanuit de verenigingen over het functioneren van het bestuur. Daarnaast heeft de FIFA recentelijk in een brief het bestuur van FFK beschuldigd van slecht financieel beheer, gebrek aan capaciteit en het ontbreken van effectief bestuur.

Bicentini benadrukt dat het Curaçaose voetballandschap bestuurlijke veranderingen verdient, in het belang van het land en alle voetballiefhebbers op Curaçao.