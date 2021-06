Remko Bicentini kent vliegende start met Canada

Remko Bicentini kent een vliegende start van het WK-kwalificatiecyclus. De assistent-bondscoach van Canada won zaterdagavond ruim van Aruba. Het werd maar liefst 0-7.

Canada gaat aan kop in de kwalificatiepoule. In deze groep B gaan Canada en Suriname nu met een gelijk aantal punten op kop, negen uit drie duels. Alleen het doelsaldo van Canada van +22 is beter in vergelijking met dat van Suriname, +15.

De winnaar van de kwalificatiegroep plaatst zich voor de volgende fase van de WK-kwalificatiecyclus.

Lees ook: