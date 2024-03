Sport Remko Bicentini nieuwe aanwinst technische staf Surinaams elftal Redactie 2024-03-08 - 1 minuten leestijd

PARAMARIBO – Remko Bicentini, de voormalige bondscoach van het Curaçaose nationale elftal, is officieel toegevoegd aan de technische staf van het Surinaamse elftal. Dat meldt de Surinaamse voetbalfederatie, waar ook Stanley Menzo werd gepresenteerd als de nieuwe hoofdcoach en Brian Tevreden als General Manager.

Bicentini, die een indrukwekkende staat van dienst heeft met onder andere het kampioenschap in de laatste editie van de Caribbean Cup en de kwalificatie van Curaçao voor twee opeenvolgende edities van de Gold Cup, brengt een schat aan ervaring mee naar het Surinaamse team. Zijn expertise is volgende de voetbalfederatie van grote waarde in de aanloop naar de WK-kwalificatiewedstrijden.

De benoeming van Bicentini onderstreept de ambitie van Suriname om zich te profileren op het internationale voetbalpodium. Met de voorselectielijst al gepresenteerd, kijkt het team uit naar de bijdrage van hun nieuwe technische stafleden om hun prestaties naar een hoger niveau te tillen.