Remko Bicentini start met gelijkspel tussen Suriname en MartiniqueÂ 

Nieuws Curaçao Remko Bicentini start met gelijkspel tussen Suriname en Martinique Redactie 2024-03-25 - 2 minuten leestijd

ALMERE – Het Surinaamse nationale voetbalelftal, onder leiding van Stanley Menzo en assistent-bondscoach Remko Bicentini, heeft zondagavond een 1-1 gelijkspel behaald tegen Martinique.

Deze vriendschappelijke wedstrijd, gespeeld in het Yanmar Stadion van Almere City, markeert Bicentini’s eerste optreden met het Surinaamse team tijdens de huidige FIFA window break.

Ondanks de talrijke kansen die Suriname creëerde, bleef de score steken op een gelijkspel. “Al met al denk ik dat we deze wedstrijd hadden moeten winnen, met alle kansen die we hebben gehad,” reflecteerde Bicentini. Het Yanmar Stadion was volgepakt met Surinaamse fans, wat de sfeer ten goede kwam en het team een extra boost gaf.

De wedstrijd begon met een snelle voorsprong voor Martinique, toen Brighton Labeau in de 12e minuut de score opende. Suriname liet zich echter niet uit het veld slaan en Justin Lonwijk tekende in de 36ste minuut voor de gelijkmaker. Beide teams hadden in de tweede helft kansen om de winst naar zich toe te trekken, maar slaagden er niet in de score verder te veranderen.

Bicentini, die Suriname assisteert naast hoofdbondscoach Stanley Menzo, is tevreden over de ontwikkeling van het Surinaamse voetbal. “Ik denk dat we er steeds meer kwaliteit bij krijgen,” zei hij, wijzend op de potentie van de huidige en toekomstige selectie. Met het oog op de Gold Cup kwalificaties en de voorbereidingen op het WK van 2026, ziet Bicentini een positieve toekomst voor het Surinaamse voetbal.

De komende periode wordt spannend voor Suriname, met twee belangrijke interlands in juni voor de WK-kwalificatie. Bicentini en het team hopen de goede lijn door te trekken en Suriname trots te maken op het internationale voetbalpodium.