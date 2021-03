12 Gedeeld

Assistent bondscoach Remko Bicentini heeft gisteren met Canada de eerste WK-kwalificatiewedstrijd gewonnen. In Orlando werd het tegen Bermuda 5-1.

Volgens Bicentini was het een must om deze wedstrijd te winnen en goed uit de startblokken te komen. “We hebben een sterke selectie, de spelers spelen ook al langer bij elkaar.” Een van hen is Alphonso Davies, de linkervleugelverdediger van Bayern Munchen.

Zondag speelt het elftal van Bicentini de tweede wedstrijd tegen de Cayman Islands. In de eerste ronde van de WK-kwalificatie moet er verder afgerekend worden met Suriname en Aruba. Deze wedstrijden worden gespeeld in juni.