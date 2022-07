Renovatie Gerechtsgebouw staat al twee jaar stil omdat overheid maar geen actie onderneemt

De verbouwing en renovatie van de vestiging van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie in Willemstad aan het Wilhelminaplein is nog steeds niet begonnen. Dat staat het jaarverslag 2021. Het Hof verhuisde al op 6 augustus 2020, bijna twee jaar geleden en wacht op de overheid.

“Er is inderdaad helemaal niets gebeurt na ons vertrek uit het Stadhuis”, zegt Hof president Mauritz de Kort.

Anderhalve eeuw is het Gerecht al gevestigd in het monumentale pand in Punda, in de volksmond Stadhuis genoemd. In de loop der jaren zijn diverse bouw- en onderhoudswerkzaamheden aan het pand verricht. De staat van het gebouw noopte het gerecht tot een verhuizing in afwachting van de opknapping van het pand.

Niet van de grond

Het voorstel van het bestuur van het Hof voor een gefaseerde renovatie eind december 2020 was – mede ingegeven door de financiële gevolgen van Corona -al getemporiseerd. De besprekingen tussen Bestuur, Beheerraad en de betreffende ministeries zouden in het voorjaar van 2021 worden voortgezet. “Maar dat is door de wisseling van de wacht en een interim minister van Justitie niet van de grond gekomen”, aldus de Kort.

Het Hof heeft inmiddels wel overleg gevoerd met vertegenwoordigers van de ministeries van Justitie, VVRP en Financiën over de renovatie om een aanbestedingsprocedure ten behoeve van de aanwijzing van de architect die de renovatie op zich gaat nemen en het instellen van een renovatiecommissie.

Maar het Land is volgens De Kort nu aan zet. En dat zal snel moeten gebeuren omdat het Stadhuis nog in gebruik is als archief en opslagplaats van kantoormeubilair. “Het veiligstellen van het archief dat zich nog in het Stadhuis bevindt moet gebeuren voordat deze schade ondervindt door de slechte luchtklimaatregeling in het oude gebouw.”