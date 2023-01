Renovatie landhuis Knip moet leiden tot heropening Museo Tula

WILLEMSTAD – Stichting Monumentenzorg Curaçao is eind november begonnen met groot onderhoud aan Landhuis Knip. Hiermee anticipeert de stichting op de plannen van de Fundashon Museo Tula (FMT) om het Museo Tula in de loop van 2023 te heropenen.

Eigenaar van het pand is Monumentenzorg, dat zegt vertrouwen te hebben in de plannen van de stichting Museo Tula. Zelf investeert Monumentenzorg ongeveer tweehonderdduizend gulden inde renovatie.

Sinds het faillissement van Kas di Kultura in 2020 is het Museo Tula gesloten en staat het landhuis leeg. Bijna twee jaar is de boedel onder de curator geweest. De laatste kwam medio 2022 met de overheid tot een koopovereenkomst inzake de boedel.

“Wij genereren nu al twee en een half jaar geen huurinkomsten meer bij Landhuis Knip,” legt Marcel Dennert, directeur van Monumentenzorg Curaçao uit, “dat terwijl de kosten, waaronder de onderhoudskosten, wel gewoon doorlopen.”

Om toch het landhuis zo snel mogelijk klaar te stomen voor gebruik van Museo Tula heeft de stichting dan ook besloten om niet te wachten op eventuele fondsen die hiervoor vrijkomen, maar zelf alvast de nodige financiering aan te trekken om dit onderhoudsproject op te starten.

“Het is een flinke investering en wij hopen daarom zo snel mogelijk een huurovereenkomst met de toekomstige gebruikers te kunnen sluiten.”