Reproductiegetal op Curaçao blijft boven de 1

Willemstad- Alhoewel het aantal gevallen wellicht iets zijn gedaald is de positivity rate onverminderd hoog. Volgens epidemioloog Izzy Gerstenbluth ligt deze rond de 35 procent. Ook stijgen de besmettingen in de groep tussen de 40 en 60 jaar oud. Dit is ook de groep waar op dit moment het meeste aantal doden vallen.

Het reproductiegetal, het R-getal, ligt nog altijd boven de 1. Volgens Gerstenbluth bevindt Curaçao zich nu op een plateau met een dagelijks aantal van 200 besmettingen. Dat betekent volgens hem dat het virus zich nog steeds verspreid, de cijfers de komende periode hoog blijven en de druk op het ziekenhuis hoog blijft.

