Restauranteigenaren oefenen met de Brandweer Curacao

Restauranthouders verenigd in de CRA, de Curaçao Restaurant Association hebben met elkaar geoefend. De eerste Cursus brandpreventie en bestrijding werd gehouden met als doel voldoende informatie te krijgen over het voorkomen, beperken en bestrijden van een (kleine) brand in een restaurant.

Hierdoor kan door snel optreden veel schade worden voorkomen in geval van brand in bijvoorbeeld de keuken. In de cursus kwamen de volgende onderwerpen aan de orde leerden de restaurateurs de fijne kneepjes over het ontstaan van brand, het voorkomen van brand en explosiegevaar van (kleine) gasflessen.

Ook het beperken van brand en het gebruik van kleine blusmiddelen en het toepassen van de verschillende blusstoffen, kwam aan de orde. En wat te doen bij een evacuatie, hoe regel je een ontruiming en maak je een ontruimingsplan.

De cursus was twee dagen en bestond uit twee dagdelen. Daarvan was één dag theorie en de andere dag praktijk. Aan het einde van de cursus ontving elke deelnemer een certificaat van brandweerman Andy Loefstok.