Restaurants vragen versoepeling werkvergunning koks

6 Gedeeld

WILLEMSTAD – Curaçao heeft te weinig goed opgeleide koks. Dat zegt de Curaçao Restaurant Association, CRA. Door het aantrekken van toerisme is er weer meer werk in de horeca.

De CRA vraagt de overheid om een versoepeling in het vergunningenbeleid om personeel uit het buitenland te krijgen. Dat geldt niet alleen voor koks, maar ook voor managers en bedienend personeel. De CRA is inmiddels in gesprek met het ministerie van Sociale Ontwikkeling en, Arbeid en Welzijn.

Lees ook: