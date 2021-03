‘Restaurants weer zwaar getroffen’

WILLEMSTAD – De restaurants worden weer hard getroffen door de nieuwe maatregelen van de regering, dat stelt de Curaçao Restaurant Association.

Alhoewel de organisatie blij is dat er geen drooglegging is ingesteld vinden ze de huidige maatregelen nog steeds ‘erg zwaar’. De maatregel dat er maximaal 25 personen in een restaurant mogen plaatsnemen zullen tot enorme omzetverliezen leiden, voorspellen ze. De rekening komt zo weer bij de horeca, zonder daarvoor te worden gecompenseerd. ,,Daar moet verandering in komen”, aldus de CRA.