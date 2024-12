Buitenland Restauratie Hollandse erfgoedband Riohacha-Curaçao Redactie 18-12-2024 - 2 minuten leestijd

RIOHANCHO – In Riohacha, Colombia, wordt op 18 en 19 december het 150-jarig bestaan gevierd van Casa Pinedo-Deluque, een historisch gebouw dat de sterke handels- en familiebanden tussen Curaçao en La Guajira weerspiegelt. Het “Hollandse hoekhuis”, gebouwd in 1874, stond ooit symbool voor de commerciële bloei tussen Curaçao en de Colombiaanse kustplaats.

Het gebouw werd oorspronkelijk bewoond door Samuel Pinedo, een Curaçaose handelaar geboren in 1833, die zich in Riohacha vestigde. De Pinedo-familie speelde een belangrijke rol in de lokale economie, waarbij zij zich bezighielden met handel, scheepsverkoop en het verlenen van krediet. Gedurende enkele decennia waren zij tevens Nederlandse consulaire vertegenwoordigers in de stad.

Om het erfgoed te behouden, zette Natasha Pinedo, een nakomeling van Samuel Pinedo, zich in voor de restauratie toen het pand in 2015 met sloop werd bedreigd. Deze inspanningen leidden tot het huidige jubileumevenement, met als doel het architectonische erfgoed te herstellen en de historische band tussen Curaçao en Riohacha te versterken.

Het programma op woensdag 18 december bestaat onder meer uit een presentatie over genealogisch onderzoek door Modianne Cathalina van het Nationaal Archief van Curaçao, en een paneldiscussie over de familiebanden tussen La Guajira en Curaçao. Ook wordt een virtuele tentoonstelling getoond met historische objecten uit Aruba en Curaçao, mede georganiseerd door de Nederlandse ambassade in Bogotá.

Op donderdag 19 december wordt het programma voortgezet met een folkloristische stadswandeling en een officieel protocolprogramma in Casa Pinedo-Deluque. Hier wordt onder andere de wals Morir Soñando, gecomponeerd door Elías Pinedo Mendoza, uitgevoerd. Daarnaast is er een eerbetoon aan de Curaçaose stichting Ka’i Orgel en wordt de collectie Tula – De ware kleuren van mijn vrijheid gepresenteerd.

