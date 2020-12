Rhuggenaath blij met aanwijzing van tafel

2 Gedeeld

Willemstad – Eugene Rhuggenaath is blij met de uitspraak van de Raad van State over de financiële aanwijzing uit 2019. Curaçao maakte daar terecht bezwaar tegen en krijgt nu gelijk.

Voor de premier is de zaak nu gesloten en gelden de afspraken zoals die zijn vastgelegd in het akkoord over coronasteun op lange termijn. Door de coronacrisis zijn de begrotingsregels versoepeld, waardoor het mogelijk is om met Nederlandse liquiditeitssteun financieel het hoofd boven water te houden.

Lees ook: