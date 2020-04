Rhuggenaath distantieert zich van advies Cft

premier Eugene Rhuggenaath

Curaçao kan zich niet vinden in het CFT-advies dat deze week naar de Rijksministerraad is gestuurd over noodhulp aan ons eiland. Dat zei premier Rhuggenaath vanmorgen in de dagelijkse coronabriefing.

“We zitten in een uitzonderlijke medische en economische crisis, waarin zulke scherpe voorwaarden niet passen bij de solidariteit binnen het Koninkrijk.”

De premier zei dat Curaçao ook zelf water bij de wijn zal moeten doen, maar dat het nadrukkelijk rekent op de steun binnen het Koninkrijk en dan vooral van Nederland.

Gisteren distantieerden de Caribische leden van het Cft zich al van de brief van hun eigen College, verstuurd door voorzitter Raymond Gradus. Morgen gaat de Rijksministerraad in Nederland beslissen over de hoogte en vorm van steun die de eilanden krijgen.