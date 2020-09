Rhuggenaath wil oplossing financiering Nederland

5 Gedeeld

Willemstad – Staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties is deze dagen op Curaçao en Bonaire.

Premier Eugene Rhuggenaath wil deze gelegenheid aangrijpen om er uit te komen over de financiering van Nederland aan Curacao. Dat hervormingspakket staat of valt met overeenstemming over de Caribische Hervomringsentiteit.

,,Ik heb er altijd voor gepleit dat we samen tot een oplossing moeten komen. Vooral in deze momenten denk ik dat Curaçao en Nederland elkaar moeten vinden om samen te werken aan het welzijn van onze bevolking”, zegt Rhuggenaath.

