Rhuggenaath wil Romer een week langer als minister

24 Gedeeld

Willemstad – Minister president Eugene Rhuggenaath heeft minister van gezondheid, Suzy Camelia-Römer gevraagd om een week langer minister te blijven.

Volgens de premier is ze onder andere nodig bij het vierlandenoverleg aankomende week. De positie van Römer was onhoudbaar geworden na het vertrek van Rennox Calmes uit haar partij Pin. Hij gaat onafhankelijk verder in de Staten. De minister van gezondheid zou eigenlijk vandaag opstappen.

Lees ook: