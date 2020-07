‘Rhuggenaath wist al lang van plannen Nederland’

313 Gedeeld

Willemstad – Oud-politica Omayra Leeflang zegt dat de regering het volk op het verkeerde been zet. De plannen van Nederland om coronasteun voor de langere termijn zelf te beheren zijn al sinds mei bekend bij de regering van Curaçao. Er is zelfs al overleg over geweest met Den Haag.

Toch meldde premier Rhuggenaath gisteren in de persconferentie dat hij die informatie pas net ontvangen had. Hij zei niet akkoord te kunnen gaan met een aparte Nederlandse entiteit die de geldstromen voor corona gaat beheren, mede omdat hij maar vier dagen de tijd heeft gekregen om op de plannen van Nederland te reageren. Dat is volgens Leeflang stellig onjuist.

