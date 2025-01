Verkiezingen 2025 Ribeiro keert terug op kandidatenlijst PAR Dick Drayer 20-01-2025 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Voormalig minister Norberto Ribeiro is terug op de kandidatenlijst van de PAR voor de komende Statenverkiezingen in maart. Tijdens een ledenvergadering afgelopen zaterdag werd de definitieve lijst goedgekeurd. Ribeiro, die nummer 15 inneemt op de lijst, keert terug naar de partij waar hij eerder verschillende functies bekleedde.

Ribeiro was in het verleden onder meer minister van Justitie, Eilandsraadslid en gevolmachtigd minister in Washington namens de PAR. In 2010 verliet hij de partij en stelde zich verkiesbaar als politiek leider van de Democratische Partij (DP), die geen zetels wist te behalen. Na zijn vertrek uit de actieve politiek diende Ribeiro als sectordirecteur bij het Ministerie van Algemene Zaken en als hoofd van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken. In 2016 sloot hij zich aan bij Kòrsou di Nos Tur (KdNT), de partij van zakenman Amparo dos Santos, waarmee hij als minister deelnam aan het interim-kabinet Pisas.

Tijdens zijn tijd als minister in het kabinet-Pisas trok Ribeiro kritiek vanwege een controversieel voorstel om de verkiezingen van april 2017 uit te stellen. Dit werd na ingrijpen van Nederland door de gouverneur afgewezen en leidde tot een tijdelijke maatregel van verhoogd toezicht vanuit het Koninkrijk om de verkiezingen ordelijk te laten verlopen. Zijn rol in deze kwestie veroorzaakte veel onrust en kritiek vanuit de oppositie, waaronder van de PAR.

De terugkeer van Ribeiro op de kandidatenlijst van de PAR wekt verrassing, maar partijvoorzitter Quincy Girigorie benadrukt dat de PAR altijd openstaat voor oud-leden die een positieve bijdrage willen leveren. Ribeiro gaf tijdens de vergadering aan dat hij zijn vertrek uit de partij betreurt en zich wil inzetten voor een sterker Curaçao.

Kandidatenlijst

De lijst van de PAR wordt aangevoerd door Quincy Girigorie, gevolgd door oud-PAR-voorzitter Shaheen Elhage op nummer 2 en voormalig minister Ana Maria Pauletta op nummer 3. Nieuwkomer Luigi Faneyte staat op nummer 4. Andere opvallende namen zijn Statenlid Steven Croes (5), Astryd Poulina (6), Ghatim Kabbara (12) en voormalig Statenlid Stephen Walroud (28). Michel Berry, de partijvoorzitter, sluit de lijst af als lijstduwer.