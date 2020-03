17 Gedeeld

Richard Doornbosch wordt de nieuwe president van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten. Doornbosch is een zwaargewicht in de internationale financiële wereld.

Hij is nu nog plaatsvervangend bewindvoerder bij het Internationaal Monetair Fonds in Washington DC. In het proces naar 10-10-10 kwam hij professioneel in contact met de eilanden. Halverwege juli gaat hij aan de slag, dan is zijn veiligheidsscreening afgerond.