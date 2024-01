Ride for the Roses is belangrijkste inkomstenbron voor Prinses Wilhelmina Fonds

WILLEMSTAD – Het jaarlijkse evenement Ride, Walk & Swim for the Roses, georganiseerd door de stichting Ride for the Roses, is uitgegroeid tot de belangrijkste inkomstenbron voor het Prinses Wilhelmina Fonds, PWF. Dit bevestigt PWF-voorzitter Ageeth Termars.

Het evenement, dat fondsen werft voor de ondersteuning van kankerpatiënten, heeft in de loop der jaren een innige band opgebouwd met PWF, mede dankzij de inzet van talloze vrijwilligers.

Termars, die vanaf het begin betrokken was bij Ride for the Roses, legt uit hoe de besteding van de fondsen in de afgelopen twee decennia is geëvolueerd. Waar de bijdragen aanvankelijk vooral werden besteed aan voedselpakketten voor kankerpatiënten, gaat nu het grootste deel naar professionele begeleiding van patiënten en hun naasten.

PWF heeft vijf maatschappelijke werkers in dienst die zich inzetten voor deze belangrijke taak. Zij ondersteunen patiënten bij het verwerken van hun diagnose, de behandelingen en het herstelproces om eenzaamheid te voorkomen.

PWF speelt ook een bemiddelende rol in de samenwerking met verschillende professionele instanties. Dankzij goede contacten kan het fonds bijvoorbeeld helpen bij het regelen van een noodpaspoort voor urgente behandelingen in het buitenland of bij aanpassingen in huizen in samenwerking met sociale instellingen zoals Reda Sosial en FKP. Daarnaast is PWF bezig met het verder professionaliseren van de organisatie, onder andere door het upgraden van computersystemen.

Voorheen was de jaarlijkse collecte in september een belangrijke inkomstenbron voor PWF, maar tegenwoordig is Ride for the Roses de grootste bron van inkomsten. Ondanks de COVID-pandemie, waarin de Ride-activiteiten twee jaar lang niet konden doorgaan, hebben zowel PWF als Ride for the Roses de periode redelijk doorstaan dankzij een maar eigen zeggen verantwoord financieel beleid.