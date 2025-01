Evenementen Ride for the Roses presenteert ‘Run’ en iets andere route Maarten Schakel 01-01-2025 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Op zondag 26 januari vindt een nieuwe editie van de Ride for the Roses plaats, om geld in te zamelen voor het Prinses Wilhelminafonds. Nieuw dit jaar is de ‘Run for the Roses’ en een kleine routewijziging voor de Walk for the Roses.

Traditiegetrouw start de Walk for the Roses als eerste, om 7 uur vanaf het Brionplein. Nieuw is dat de route 300 meter langer is, niet 7,8 maar 8,1 kilometer. Bij het afdalen van de Julianabrug gaan wandelaars niet via het Waaigat naar de Kaya Papa Godett, maar lopen ze via Scharloo. Daar voert de route langs het pand van het Prinses Wilhelminafonds. Iets verder op de Scharlooweg, ter hoogte van Corendon-Ritz Village, is er een waterpost opgesteld.

Run for the Roses

Nieuw is dit jaar de ‘Run for the Roses’. Hardlopers starten een paar minuten eerder dan de wandelaars en lopen dezelfde route van 8,1 kilometer. Andere jaren waren er altijd al deelnemers die de route zo snel mogelijk te voet wilden afleggen, maar nu heeft de organisatie dat dus in een officieel jasje gestoken. Voor kinderen is er een verkorte ‘Run for the Roses’ van 2 kilometer. Die begint bij de Chaya Willemsschool, aan het eind van de Penstraat. Van daaruit rennen de kids langs het strand van Mariepompoen naar het traditionele eindpunt bij Mambo Beach.

Ride, Swim & Surf

Verder verandert er weinig aan het programma. De Walk for the Roses biedt net als voorgaande jaren ook een verkorte versie van 5 kilometer. Die gaat vanaf het Brionplein niet over de Julianabrug maar over de pontjes van de Emmabrug.

De Ride for the Roses begint zoals altijd om 8 uur ’s ochtends.

De Swim for the Roses van 2,7 kilometer vertrekt rond het middaguur vanaf het strand van Jan Thiel richting de finish bij Wet & Wild.

De Surf for the Roses gaat niet door op 26 januari. Die wordt verplaatst naar later dit jaar. Reden is dat vrijwilligers en veiligheidsinstanties zich daardoor optimaal kunnen concentreren op de Swim for the Roses.

Registreren

Meer informatie en registratie voor de editie van dit jaar, kan op de website van de Ride for the Roses.

