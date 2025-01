Nieuws Curaçao Ride for the Roses stopt met fysieke roos: token als aandenken Redactie 19-01-2025 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Deelnemers aan de komende editie van de Ride, Walk, Run & Swim for the Roses op 26 januari ontvangen bij de finish geen traditionele fysieke roos meer. In plaats daarvan krijgen zij een gedenktoken met een afbeelding van de roos en het jaartal. Deze verandering maakt deel uit van een duurzaamheidsinitiatief van de organisatie, die met dit alternatief de logistieke uitdagingen van het brengen van rozen naar Curaçao wil verminderen en een blijvend aandenken wil bieden.

Voorheen bestelde de stichting Ride for the Roses jaarlijks duizenden rozen via lokale ondernemers. Deze kwetsbare bloemen moesten gekoeld worden opgeslagen en met zorg behandeld, wat veel organisatie vroeg. Bovendien bleken overgebleven rozen vaak lastig te herverdelen en werden na afloop geregeld vertrapte bloemen achtergelaten, wat tot kritiek leidde.

De nieuwe token brengt minder logistieke rompslomp met zich mee, is niet bederfelijk en sluit toch aan bij de symboliek van de roos. “Net als de roos is de token een tastbaar bewijs van deelname aan dit evenement voor een nobel doel,” aldus Benno van Leeuwen, voorzitter van de stichting Ride for the Roses.

Met dit initiatief zet de organisatie een stap richting duurzaamheid. Hoewel schoonmaakploegen nu nog plastic bekers opruimen, streeft de stichting ernaar dat deelnemers in de toekomst hun eigen herbruikbare waterflessen meenemen.