Evenementen ‘Ride for the Roses T-shirts symboliseren strijd en hoop’ Dick Drayer 15-01-2025 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Tijdens de jaarlijkse Ride, Walk, Run & Swim for the Roses op zondag 26 januari lopen deelnemers in witte, gele of rode T-shirts, elk met een specifieke betekenis. Het evenement staat in het teken van steun en bewustwording rondom kanker en biedt deelnemers de mogelijkheid hun betrokkenheid te tonen.

Deelnemers aan de sportieve activiteiten dragen traditiegetrouw een wit T-shirt, waarop zij de naam kunnen schrijven van een dierbare die aan kanker lijdt of heeft geleden. Deze shirts zijn beschikbaar na registratie en kunnen vanaf 20 januari worden opgehaald in de tuin van Orco Bank.

Het gele T-shirt is gereserveerd voor mensen die momenteel strijden tegen kanker, de zogenaamde fighters. Deze shirts worden gratis verstrekt via het Prinses Wilhelmina Fonds en zijn zonder registratie verkrijgbaar bij Orco Bank. Voor hen die de strijd hebben overleefd, de survivors, is er een rood T-shirt beschikbaar, aangeboden door hoofdsponsor Orco Bank. Deze kunnen na registratie worden opgehaald bij de bank.

Vrijwilligers van het evenement zijn herkenbaar aan hun oranje T-shirts en spelen een essentiële rol in het succes van Ride for the Roses. De eerste deelnemer die het gele T-shirt in ontvangst nam, is Swinda Philips. Zij poseerde samen met Ageeth Termars, voorzitter van het Prinses Wilhelmina Fonds, dat kankerpatiënten en hun families ondersteunt.

De Ride for the Roses is een belangrijk jaarlijks evenement dat solidariteit, hoop en steun symboliseert, en waarbij deelnemers een actieve bijdrage leveren aan de bestrijding van kanker.





