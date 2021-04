Rijden met gordel verkeerd om, toch boete

12 Gedeeld

WILLEMSTAD – Rijden zonder veiligheidsgordel om is strafbaar, ook als je ‘m wel omdoet, maar onder je arm. Dat heeft de rechter bepaald.

De betreffende chauffeur was naar het gerecht gestapt omdat hij het niet eens was met de boete. Hij vond het ding vervelend zitten over zijn borst. Jammer zei de rechter, maar als je de riem anders of niet wil dragen, dan moet je daar ontheffing voor aanvragen.

De man kreeg alsnog een boete van 100 gulden en moet bij een volgende overtreding alsnog 150 gulden extra betalen.

