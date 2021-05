Rijksambtenaren Bonaire hebben nieuwe pensioenregeling

6 Gedeeld

KRALENDIJK – Rijksambtenarenvakbonden op Bonaire hebben een akkoord bereikt met de overheid over een pensioenregeling. Een nieuwe regeling is nodig vanwege renteproblemen met de pensioenvoorziening in de toekomst. Om die toch te garanderen gaat de pensioengerechtigde leeftijd omhoog naar 66 jaar vanaf 2030.

De opbouw van het pensioen wordt beperkt tot een maximaal jaarinkomen en het invaliditeitspensioen wordt gemoderniseerd. De pensioenpremie hoeft daardoor niet te worden verhoogd.